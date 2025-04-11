Предпринимателей Приангарья приглашают поучаствовать в федеральном конкурсе брендов «Знай наших»

В России ведется прием заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших». В нем могут принять участие представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства.
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