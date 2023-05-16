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"неизбирательные удары"

"неизбирательные удары"

В рядах замыкающих заседание Совбеза ООН "Поддержание мира и безопасности Украины" выступала дама из Британии с особенно скорбным лицом.

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