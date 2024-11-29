США устанавливают контроль над российским газом...

Александр Симаков

Если судить из написанного Вами, то Вы до сих пор думаете, что по взорванным трубопроводам прокачивается газ?! И совершенно бесплатно?! КАК по другому можно истолковать Ваши слова о том, что "Россия продоолжает кормить финансовый сектор запада? Если бы Вы чуть внимательнее прочли статью, то заметили бы, что газопроводом владеет компания компания Nord Stream 2 AG. Американцы засуетились из-за "Северных потоков" по одной простой причине: в Европе здравомыслящие политики стали поднимать вопрос о ремонте трубопроводов и возобновлении поставок газа из России. Дешёвый газ из России будет благом для европейской экономики, что совсем не радует США, так как они расчитывают ещё некоторое врремя продержаться за счёт грабежа Европы. Вот поэтому они стремятсмя завладеть трубопроводом, выкупив его за любые деньги. А потом всё будет в их руках - захотят - заморозят трубопроводы на долгие годы, и Европа не увидит Российский газ. А если Россия согласится возобновить поставки газа (что очень сомнительно - у нас и так весь газ раскупается азиатами), то американцы будут УСТАНАВЛИВАТЬ СВОИ цена на газ и смогут на этом зарабатывать. В любом случае Европе не позавидуешь.