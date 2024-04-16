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62ИНФО | Новости Рязани

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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в массовом ДТП в Рязанской области

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в массовом ДТП в Рязанской области

15 апреля, примерно в 17:25, в Михайловском районе на 191-ом километре автодороги Р-22 «Каспий», произошло столкновение автомобилей «КАИ Е5» под управлением 49-летнего жителя Волгоградской области, «Рено Магнум» под управлением 41-летнего жителя Ставропольского края, «Шахман» под управлением 61-летнего жителя Краснодарского края, «Шевроле Лачетти» под управлением 41-летнего мужчины и автомобиля «Фольксваген Пассат» под управлением 54-летнего мужчины.

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