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Подводный робот обнаружил новую циркуляцию в шельфовом леднике Антарктиды

Подводный робот обнаружил новую циркуляцию в шельфовом леднике Антарктиды

Больше, чем просто трещины во льду, трещины играют важную роль в циркуляции морской воды под шельфовыми ледниками Антарктики, потенциально влияя на их стабильность, говорится в новом исследовании при помощи подводного робота.

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