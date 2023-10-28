Подводный робот обнаружил новую циркуляцию в шельфовом леднике Антарктиды

Больше, чем просто трещины во льду, трещины играют важную роль в циркуляции морской воды под шельфовыми ледниками Антарктики, потенциально влияя на их стабильность, говорится в новом исследовании при помощи подводного робота.
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