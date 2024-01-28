В Иордании озвучили новые факты об ударе неопознанного БПЛА по американским военным

Атака на базу США произошла вне территории Иордании. Детали удара БПЛА по американским военным на Ближнем Востоке раскрыл министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина королевства Муханнад Мубайдин.
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