Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп закрыл «опасному» оборудованию доступ к магистральной энергосистеме

Трамп закрыл «опасному» оборудованию доступ к магистральной энергосистеме

Трамп подписал указ о запрете установки в США зарубежного электрооборудованияДональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images) Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за рисков, связанных с поставками иностранного оборудования для магистральной энергосистемы страны.

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