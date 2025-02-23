«Есть такая профессия — Родину защищать»: С днем защитника Отечества!

Юрий Ильинов

Американский фондовый рынок потерял почти 1 трлн долларов за день 21 февраля рынок акций США закрылся падением. Торги завершились на фоне отрицательной динамики промышленности, технологий, потребительских услуг и других секторов экономики. Фондовые индексы демонстрировали снижение из-за негативных корпоративных данных. На момент прекращения операций на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 1,69%, став месячным минимумом, индекс S&P 500 упал на 1,70%, а индекс NASDAQ Composite опустился на 2,20%. Например, на фондовой бирже NASDAQ бумаги (акции) 2563 компаний подешевели, 738 выросли в цене, a 113 остались на уровне предыдущего закрытия. На площадке Нью-Йоркской фондовой биржи количество подешевевших фирм составило 2134 и превысило число закрывшихся в плюсе (649), а котировки 69 почти не изменились. В общей сложности американский фондовый рынок лишился 927 млрд долларов, т. е. почти 1 трлн долларов. Это стало худшим днем на биржах США в начавшемся 2025 году. Впрочем, в прошлом 2024 году были дни и похуже, когда с рынка одномоментно исчезало гораздо больше 1 трлн долларов. Заметим, что в США фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,19%, или 5,49 пункта, закрепившись на отметке в 2950,61 долларов за тройскую унцию (было в районе 2956,10 долларов). Это произошло на фоне разговоров о доставке на территорию США из Великобритании 2 тыс. тонн золота.