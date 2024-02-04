Против экс-депутата Госдумы возбуждено уголовное дело о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, и объединила их в одно производство, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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