Против экс-депутата Госдумы возбуждено уголовное дело о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, и объединила их в одно производство, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.