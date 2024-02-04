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Против экс-депутата Госдумы возбуждено уголовное дело о госизмене

Против экс-депутата Госдумы возбуждено уголовное дело о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, и объединила их в одно производство, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Уголовные дела на них на всех заводятся исключительно после отъезда за бугор! Хорошо придумано, дело есть, а делать ни чего не надо из-за отсутствия клиента! И в архив! И все при деле!
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6 час.

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