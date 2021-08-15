ФК «Севастополь» выиграл Суперкубок КФС-2021

14 августа в Севастополе состоялась первая игра нового футбольного сезона-2021/22. В матче за Суперкубок Крымского футбольного союза-2021 сошлись действующий чемпион Премьер-лиги — ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС — скворцовский «Гвардеец».