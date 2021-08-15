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ФК «Севастополь» выиграл Суперкубок КФС-2021

ФК «Севастополь» выиграл Суперкубок КФС-2021

14 августа в Севастополе состоялась первая игра нового футбольного сезона-2021/22. В матче за Суперкубок Крымского футбольного союза-2021 сошлись действующий чемпион Премьер-лиги — ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС — скворцовский «Гвардеец».

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