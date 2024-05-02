The Hill: Вашингтон проигрывает Москве борьбу за Африку

Соединённые Штаты проигрывают России в геополитической борьбе за Африканский континент, следствием чего становится разрыв связей с теми или иными африканскими государствами, пишет американское издание The Hill.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии