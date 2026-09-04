У одного из магазинов Симферополя Росгвардия обнаружила бесхозную сумку

История о бдительности наших сотрудников Росгвардии, которые на днях заметили у одного из магазинов Симферополя обычную спортивную сумку — бесхозную, и тут же приняли все необходимые меры.
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