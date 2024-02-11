В Госдуме признались: не знают, что делать с мигрантами. Нужны жёсткие меры

Галина Друзина

Что тут говорить, кто то имеет из верхов большую прибыль от приезда мигрантов и видать не малую. Порядок навести надо, но наши верхи не хотят, сколько уже лет идёт эта проблема, а воз и ныне там. Всё решают деньги. Ждём гражданскую войну на радость западу.