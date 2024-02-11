Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Хохлы любят навозФранцузские ферме...
  • Наталья Эрнст
    Никого нам больше "брать" не надо. Чтобы наши солдаты больше не гибли за кого-то,освобождая гейропу. Пусть варятся в ...Дэвид Кэмерон зар...
  • Игорь Петров
    Ночь злых «Геране...

В Госдуме признались: не знают, что делать с мигрантами. Нужны жёсткие меры

В Госдуме признались: не знают, что делать с мигрантами. Нужны жёсткие меры

Депутаты предлагают возложить ответственность за иностранцев, не желающих приспосабливаться под законы и образ жизни в России, на Федеральную миграционную службу, а также значительно ужесточить миграционное законодательство РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Друзина
Что тут говорить, кто то имеет из верхов большую прибыль от приезда мигрантов и видать не малую. Порядок навести надо, но наши верхи не хотят, сколько уже лет идёт эта проблема, а воз и ныне там. Всё решают деньги. Ждём гражданскую войну на радость западу.
Ответить
44 мин.

Картина дня

наверх