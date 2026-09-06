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Польша вооружит самолеты М28 средствами для борьбы с беспилотниками

Польша вооружит самолеты М28 средствами для борьбы с беспилотниками

Подготовку контракта на переоборудование польского самолета М28 Bryza для борьбы с беспилотниками завершило Министерство национальной обороны Польши, заявил замглавы ведомства Павел Беджда в Сейме, сообщает 5 сентября Defence24.

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