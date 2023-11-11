Булыкин: "Спартак" задумается об отставке Абаскаля, если не будет в тройке

Знаменитый российский футболист Дмитрий Булыкин, выступавший за сборную страны, за московские "Локомотив" и "Динамо", а также за различные зарубежные клубы, включая немецкий "Байер" и "Аякс" из Нидерландов, а ныне являющийся политиком, прокомментировал для "Газеты.