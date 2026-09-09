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Бизнес журнал. Урал

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Около 20 поселков на юге Челябинской области оказались в зоне природных пожаров

Около 20 поселков на юге Челябинской области оказались в зоне природных пожаров

Около 20 населенных пунктов на юге Челябинской области оказались в зоне риска из-за лесных пожаров.Около 20 населенных пунктов на юге Челябинской области оказались в зоне риска из-за лесных пожаров.

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