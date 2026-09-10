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Русская весна

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Reuters: Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Reuters: Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами, несмотря на заключенный в августе военный союз, сообщает Reuters.

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