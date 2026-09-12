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ТАСС

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Командир Дмитриев: сгоревший Т-90М произвел 10 выстрелов и выехал с поля боя

Командир Дмитриев: сгоревший Т-90М произвел 10 выстрелов и выехал с поля боя

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экипаж сгоревшего в результате атаки беспилотника танка Т-90М "Прорыв" 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" произвел из него 10 выстрелов и благополучно вывел машину с поля боя.

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