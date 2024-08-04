5 мест, где лучше не покупать арбузы: избегайте этих ловушек Ирэн ОрлонскаяВ России культивируется более 60 сортов арбузов, которые доставляются из различных регионов страны, включая Астраханскую, Самарскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.
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