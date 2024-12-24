Добрый с кулаками: как учителю защититься от школьников-хулиганов

В Находке опубликовали петицию в защиту учителя математики из школы №25, который напал на ученика. Видео попало в Сеть, педагог уволился, но родители учеников школы создали петицию, которую подписали более 1,2 тыс.
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