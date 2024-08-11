Про чулки
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Про чулки

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Практичность превыше моды: как менялись женские носки во время Второй мировой войны

Мода на женские носки во время Второй мировой войны претерпела значительные изменения под влиянием различных социально-экономических факторов, включая нормирование в военное время, изменение гендерных ролей и общее влияние войны на повседневную жизнь.

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