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Рэшфорд сделал 2 ассиста в матче с «Ноттингемом». У него 14 (10+4) очков в 12 играх за «МЮ» после ЧМ-2022

Маркус Рэшфорд отдал две голевые передачи в матче с «Ноттингемом». «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (2:0).

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