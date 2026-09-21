Жительница Дедовска стала мамой в семнадцатый раз

Жительница подмосковного Дедовска родила 17-го ребенка. Теперь в семье растут пять сыновей и 12 дочерей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Галкин* уже и до ...
- Л Минпросвещения: В...
- Л Минобрнауки назна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым