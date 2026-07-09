Почему систематические убийства гражданских лиц в Ливане и Газе не считаются нарушением прав человека со стороны США? Как заморозка иранских активов сочетается с риторикой Белого дома о демократии и верховенстве закона? Почему западные СМИ видят 10 миллионов скорбящих иранцев, но отказываются признавать легитимность Тегерана? И действительно л.
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