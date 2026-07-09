Профессор Маранди: Трамп чтит красные линии лобби, но забывает о красных линиях в Газе

Поче­му систе­ма­ти­че­ские убий­ства граж­дан­ских лиц в Ливане и Газе не счи­та­ют­ся нару­ше­ни­ем прав чело­ве­ка со сто­ро­ны США? Как замо­роз­ка иран­ских акти­вов соче­та­ет­ся с рито­ри­кой Бело­го дома о демо­кра­тии и вер­хо­вен­стве зако­на? Поче­му запад­ные СМИ видят 10 мил­ли­о­нов скор­бя­щих иран­цев, но отка­зы­ва­ют­ся при­зна­вать леги­тим­ность Теге­ра­на? И дей­стви­тель­но л.