Трамп заявил, что заключение мира принесёт пользу России и Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заключение мирного соглашения по Украине пойдёт на пользу как Москве, так и Киеву.
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