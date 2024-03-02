Нижегородский бизнес стал лидером по приросту кредитования с господдержкой

Малый и средний бизнес Нижегородской области вошел в число лидеров среди регионов страны по приросту объемов кредитования с поддержкой участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой выступает Корпорация МСП.
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