Дубль «Водника» начал хоккейный сезон с победы

В Первоуральске команда провела свой первый матч в рамках розыгрыша Кубка Губернатора Свердловской областиВ Первоуральске команда провела свой первый матч в рамках розыгрыша Кубка Губернатора Свердловской областиВчера противником северян стал краснотурьинский «Маяк».
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