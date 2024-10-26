Дубль «Водника» начал хоккейный сезон с победы

В Первоуральске команда провела свой первый матч в рамках розыгрыша Кубка Губернатора Свердловской областиВ Первоуральске команда провела свой первый матч в рамках розыгрыша Кубка Губернатора Свердловской областиВчера противником северян стал краснотурьинский «Маяк».