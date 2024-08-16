В поместье ведущего Первого канала Дмитрия Саймса прошли обыски

Сам телеведущий уже прокомментировал мероприятия правоохранителей в своем доме. Агенты ФБР в США с 13 августа, проводят обыски в поместье ведущего российского Первого канала и политолога Дмитрия Саймса, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния.