Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В Коломне бросили(сказочный идиот бросил) «коктейль Молотова» в дом генконструктора КБМ

В Коломне бросили(сказочный идиот бросил) «коктейль Молотова» в дом генконструктора КБМ

 Zl  Мужчина за вознаграждение от мошенников пытался поджечь дом генерального конструктора одного из бюро машиностроения в подмосковной Коломне, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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