В Коломне бросили(сказочный идиот бросил) «коктейль Молотова» в дом генконструктора КБМ

Андрей Зарубкин

В США приняли постановление уничтожать лучших ученых, инженеров, которые представляют угрозу интересам США. За последние 15-ть лет убили около 70-ти лучших российских ученых, инженеров. Забили бейсбольными битами ведущего микробиолога из Второго мединститута в Москве. Через неделю - ведущего военного психолога. Материалы, которые были при нем исчезли. Убили 3-х инженеров и руководителей из Алмаз-Антея. Уничтожили 5-ть инженеров, которые должны были строить Атомную электростанцию в Иране. В Испании убили российского физика, который рассчитал последствия ядерной зимы...