Zl Мужчина за вознаграждение от мошенников пытался поджечь дом генерального конструктора одного из бюро машиностроения в подмосковной Коломне, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В Коломне бросили(сказочный идиот бросил) «коктейль Молотова» в дом генконструктора КБМ
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Андрей Зарубкин
В США приняли постановление уничтожать лучших ученых, инженеров, которые представляют угрозу интересам США. За последние 15-ть лет убили около 70-ти лучших российских ученых, инженеров. Забили бейсбольными битами ведущего микробиолога из Второго мединститута в Москве. Через неделю - ведущего военного психолога. Материалы, которые были при нем исчезли. Убили 3-х инженеров и руководителей из Алмаз-Антея. Уничтожили 5-ть инженеров, которые должны были строить Атомную электростанцию в Иране. В Испании убили российского физика, который рассчитал последствия ядерной зимы...
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8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Придется организовывать подобие "сталинских" шарашек для защиты от покушений.
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8 час.
Людмила Фирстова
Это вам лично сообщили из ФСБ? Чушь всякую не пишите на сайте, может за умного примут
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7 час.
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