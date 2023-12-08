Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Появились кадры с борта самолета Новосибирск - Москва в момент помпажа двигателя

Появились кадры с борта самолета Новосибирск - Москва в момент помпажа двигателя

Опубликованы кадры с борта самолета Новосибирск - Москва, снятые непосредственно в момент помпажа двигателя, ставшего вероятной причиной экстренного прекращения полета лайнера с ночной посадкой в аэропорту Томачево.

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