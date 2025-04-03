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Новости Тамбова

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Молодёжная избирательная комиссия Тамбовской области пятого созыва завершает свою работу

Молодёжная избирательная комиссия Тамбовской области пятого созыва завершает свою работу

Молодёжная избирательная комиссия Тамбовской области пятого созыва завершает свою работу. На протяжении трёх лет 15 молодых людей из состава Молодёжной избирательной комиссии вели активную работу по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

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