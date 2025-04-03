Молодёжная избирательная комиссия Тамбовской области пятого созыва завершает свою работу. На протяжении трёх лет 15 молодых людей из состава Молодёжной избирательной комиссии вели активную работу по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.
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