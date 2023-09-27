Родительское собрание ´Безопасность детей в наших руках´.

Самое ценное в жизни взрослых - это дети. Зачастую наших детей подстерегает множество опасностей. Задача нас, взрослых - остерегать и защищать ребенка, правильно подготовить его к встрече с различными опасными жизненными ситуациями.
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