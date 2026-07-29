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Аргументы и Факты

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Онколог Черемушкин рассказал о редком раке как у умершей комика Егиазаровой

Онколог Черемушкин рассказал о редком раке как у умершей комика Егиазаровой

В возрасте 23 лет ушла из жизни стендап-комик и художница Марта Егиазарова. Девушка почти пять лет боролась с саркомой Юинга — агрессивной формой рака, которая чаще всего диагностируется у детей и подростков.

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