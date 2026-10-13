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Курьер аферистов из Московской области забрал почти 2,5 млн у женщины в Горном Алтае

Курьер аферистов из Московской области забрал почти 2,5 млн у женщины в Горном Алтае

В Чемальском районе Республики Алтай осудили 23-летнего жителя Московской области за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

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