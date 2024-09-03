Эскалация на фронте: новости СВО от 3 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 922 день спецоперации России на Украине

На 922-й день спецоперации в Украине обострение фронта сохраняется. На Херсонском направлении продолжаются позиционные бои, в то время как в Запорожской области российская разведка отмечает движение украинских колонн.
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