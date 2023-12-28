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Шесть уголовных дел завели на правозащитницу Дину Тансари

Шесть уголовных дел завели на правозащитницу Дину Тансари

Департаментами полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой возбуждены и расследуется шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству, передает inAlmaty.

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