Проект многоквартирного дома в СЗАО согласован для программы реновации. Как сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, его построят по адресу: Походный проезд, з/у 9/1.
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