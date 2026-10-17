Проект многоквартирного дома в СЗАО согласован для программы реновации. Как сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, его построят по адресу: Походный проезд, з/у 9/1.