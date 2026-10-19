Покупатели выбирают товары с высоким содержанием белка и без добавленного сахара За последний год спрос на продукты для здорового питания в крупных торговых сетях вырос в среднем на 20%, сообщил в интервью РИА Новости Станислав Богданов, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.