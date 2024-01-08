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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Опубликовано расписание группового этапа турнира в Казахстане. 2Drots сыграют в матче открытия

Первый тур 17 января, среда 2Drots – Alash. Начало – 10:00 МСК Top Team – SD U21. Начало – 12:00 МСК SD Family – Inform.

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