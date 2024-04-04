От чего бросает в холодный пот и когда пора волноваться

Чем холодный пот отличается от обычного В норме пот выделяется для того, чтобы охладить тело. Это происходит во время перегрева, например, когда вы находитесь на жаре, интенсивно двигаетесь или страдаете от высокой температуры.
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