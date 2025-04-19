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test mazurok

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🔜В Алупке отремонтируют детский сад к концу года На капитальный ремонт были выделены средства из двух бюджетов, а это порядка 150 млн рублей, сообщил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.

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