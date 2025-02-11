Взял кучу денег, но передумал их отрабатывать! Как один из лучших вратарей России вляпался в полубандитскую историю

Неловко получилось.В игровой карьере известного голкипера Вадима Тарасова было 7 клубов — «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Белово», новокузнецкий «Металлург», «Квебек Цитаделлс» из АХЛ, «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Северсталь».
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