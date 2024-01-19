Евросоюз планирует выпускать по 1300 000 снарядов в год

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине заявил, что в 2024 году Евросоюз способен произвести артиллерийских снарядов по меньшей мере 1,3 млн.
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