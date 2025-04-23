Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона доставят в Казань

Автор: Елена ФенинаВ Казань доставят мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Святыня будет пребывать в Казани с 19 по 20 июня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.