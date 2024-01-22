В Оренбургской области сотрудники полиции на автодороге оказали помощь водителям

В дежурную часть Отд МВД России по Красногвардейскому району поступило сообщение от жителя Александровского района о том, что в связи с метелью он совместно с товарищами попал в снежный плен на полевой дороге.
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