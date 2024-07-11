Глава Роспотребнадзора Попова: ботулизмом в России заразились 417 человек

От вспышки ботулизма в России пострадали 417 человек, двое из них умерли. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировало РИА «Новвости».
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