Страховщики расширяют присутствие на новых территориях и в Крыму

Это следует из опроса “Ъ” участников рынка. По словам экспертов, для страховщиков эти территории привлекательны за счет дополнительного объема бизнеса со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов и относительно невысокой конкуренции.
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