Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Страховщики расширяют присутствие на новых территориях и в Крыму

Страховщики расширяют присутствие на новых территориях и в Крыму

Это следует из опроса “Ъ” участников рынка. По словам экспертов, для страховщиков эти территории привлекательны за счет дополнительного объема бизнеса со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов и относительно невысокой конкуренции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх