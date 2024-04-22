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Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Москв

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, отмечая, что визит осуществляется по приглашению президента России Владимира Путина.

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