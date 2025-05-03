Проект Холодной войны: что стало с американским коллайдером

ХХ век вошел в историю как противостояние двух крупнейших мировых сверхдержав СССР и США. Ареной Холодной войны была не только демонстрация новейших и смертоносных вооружений, но и достижения научно-технического прогресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии