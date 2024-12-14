«Окончательно» порвавшая с «Газпромом» австрийская OMV нашла способ получать сырье из РФ

Реализуя широко распиаренную стратегию «диверсификации», европейский энергетический гигант на самом деле проводит незаметные закупки прежнего сырья, не афишируя свои негласные сделки с российским топливом.
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